Ответьте пожалуйста! Дано AC параллельно BD;ABC равно 25 градусов BC-биссектриса угол ABD Найти треугольник BАС

Алгебра
Ответьте пожалуйста! Дано AC параллельно BD;ABC равно 25 градусов BC-биссектриса угол ABD Найти треугольник BАС
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