запиши два сложных слова,которые можно оброзовать,прочитав данные предложения.1)Вараны обитают около пресных водоёмов. 2) Вараны питаются птицами,змеями.

Русский язык

запиши два сложных слова,которые можно оброзовать,прочитав данные предложения.1)Вараны обитают около пресных водоёмов. 2) Вараны питаются птицами,змеями.

Автор: Гость