запиши два сложных слова,которые можно оброзовать,прочитав данные предложения.1)Вараны обитают около пресных водоёмов. 2) Вараны питаются птицами,змеями.
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запиши два сложных слова,которые можно оброзовать,прочитав данные предложения.1)Вараны обитают около пресных водоёмов. 2) Вараны питаются птицами,змеями.
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