запиши два сложных слова,которые можно оброзовать,прочитав данные предложения.1)Вараны обитают около пресных водоёмов. 2) Вараны питаются птицами,змеями.

Русский язык
запиши два сложных слова,которые можно оброзовать,прочитав данные предложения.1)Вараны обитают около пресных водоёмов. 2) Вараны питаются птицами,змеями.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В каком году ломоносов открыл на Венере атмосферу.
Ответить
Другие предметы
Помогите написать заключение о каникулах 1-2 предложение
Ответить
Русский язык
Разберите по составу слова затянул и ночной словосочетания предложения дорога шла через густую рожь и 3 существительных м.р рода
Ответить
Русский язык
Помогите придумать 5 слов. Разобрать по именам существительным как часть речи. Например: береза-(что?) н.ф. (что?) береза сущ. неодушев. женс. род,...
Ответить
Английский язык
Doll,tree,hill,kid,bus,lorry,jug,street,tent,wind перевести
Ответить