От мотка телефонного провода длиной 36 м отмотали его четвёртую часть. сколько мет??ов провода осталось в мотке?

Математика

От мотка телефонного провода длиной 36 м отмотали его четвёртую часть. сколько мет??ов провода осталось в мотке?

Автор: Гость