Рассказ от имени Акакия Акакиевича "Шинель" То есть надо рассказать его обычный день от своего лица

Гость: Гость:

Акакий Акакиевич - «чиновник нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу и цветом лица что называется гемороидальным». Во внешности героя нет ни одной яркой детали, он незаметен, в нем все «несколько», словно чего-то не хватает для полного портрета. Он не просто унижен, он жалок, ибо в своем униженном положении даже находит какое-то необъяснимое удовольствие. Из всех развлечений он оставил себе только одно - переписыванье. Просто так. Для себя