Рассказ от имени Акакия Акакиевича "Шинель" То есть надо рассказать его обычный день от своего лица
Литература
Рассказ от имени Акакия Акакиевича "Шинель" То есть надо рассказать его обычный день от своего лица
Ответ(ы):
Гость:
Акакий Акакиевич - «чиновник нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу и цветом лица что называется гемороидальным». Во внешности героя нет ни одной яркой детали, он незаметен, в нем все «несколько», словно чего-то не хватает для полного портрета. Он не просто унижен, он жалок, ибо в своем униженном положении даже находит какое-то необъяснимое удовольствие. Из всех развлечений он оставил себе только одно - переписыванье. Просто так. Для себя
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