Как нарисовать дом культуры? Желательно с фото)

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Как нарисовать дом культуры? Желательно с фото)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нарисуй сначала структуру, коробочки такие
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