Из 128 изделий прикладного искусства,выставлено на выставке 3/4 составляют изделия ??з глины,остальные-изделия из дерева.Сколько изделий из дерева было на выставке?

Математика

Из 128 изделий прикладного искусства,выставлено на выставке 3/4 составляют изделия ??з глины,остальные-изделия из дерева.Сколько изделий из дерева было на выставке?

Автор: Гость