Из 128 изделий прикладного искусства,выставлено на выставке 3/4 составляют изделия ??з глины,остальные-изделия из дерева.Сколько изделий из дерева было на выставке?

Математика
Из 128 изделий прикладного искусства,выставлено на выставке 3/4 составляют изделия ??з глины,остальные-изделия из дерева.Сколько изделий из дерева было на выставке?
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