Здравствуйте! не могу решить задачу,проболела,пропустила теперь не знаю как решить, помогите пожалуйста,объясните!буду признательна! с/у Раиса задача 877 стр.227 В фермерской хозяйстве 2/5 площади земли занимают пастбища, а 1...

Математика

Здравствуйте! не могу решить задачу,проболела,пропустила теперь не знаю как решить, помогите пожалуйста,объясните!буду признательна! с/у Раиса задача 877 стр.227 В фермерской хозяйстве 2/5 площади земли занимают пастбища, а 1/4 посевы бахчевых культур! при этом площадь занимаемая пастбищами на 15 га больше, чем площадь под бахчевыми культурами.Сколько га земли всего в фермерском хозяйстве?

Автор: Гость