Здравствуйте! не могу решить задачу,проболела,пропустила теперь не знаю как решить, помогите пожалуйста,объясните!буду признательна! с/у Раиса задача 877 стр.227 В фермерской хозяйстве 2/5 площади земли занимают пастбища, а 1...
Математика
Здравствуйте! не могу решить задачу,проболела,пропустила теперь не знаю как решить, помогите пожалуйста,объясните!буду признательна! с/у Раиса задача 877 стр.227 В фермерской хозяйстве 2/5 площади земли занимают пастбища, а 1/4 посевы бахчевых культур! при этом площадь занимаемая пастбищами на 15 га больше, чем площадь под бахчевыми культурами.Сколько га земли всего в фермерском хозяйстве?
Ответ(ы):
Гость:
1) 2/5-1/4=(8-5)/20=3/20 - разница в частях 2) 15:(3/20)=15:3*20=100 (га) Ответ: в фермерском хозяйстве 100 гектаров земли.
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