Помогите пожалуйста!? нужно заменить данные сочетания слов прилагательными с пр??ставками пре-, без-, бес- : очень скверный, с холодным сердцем, черствой душой, очень гордая

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Помогите пожалуйста!? нужно заменить данные сочетания слов прилагательными с пр??ставками пре-, без-, бес- : очень скверный, с холодным сердцем, черствой душой, очень гордая

Автор: Гость