Проверочные слова к словам : цирковой. цифровой.гостинцы
Русский язык
Проверочные слова к словам : цирковой. цифровой.гостинцы
Ответ(ы):
Гость:
А надо проверить букву после ц?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Английский язык
В следующих предложениях поставь запятые там,где это необходимо,а затем напиши эти просьбы иначе. Please listen to my favourite. Walk the dog,p...
Русский язык
Помогите пожалуйста!? нужно заменить данные сочетания слов прилагательными с пр??ставками пре-, без-, бес- : очень скверный, с холодным сердц...
Математика
Порция пельменей в кафе《Пампушечка》состоит из 18 пельменей. Иван Гурманов съедает за обедом 20/9 (дроби) порции. Сколько пельменей съедает за обе...