Ответьте пожалуйста! помогите плиз!!! Дано AC параллельно BD;ABC равно 25 градусов BC-??иссектриса угол ABD Найти треугольник BAC
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Ответьте пожалуйста! помогите плиз!!! Дано AC параллельно BD;ABC равно 25 градусов BC-??иссектриса угол ABD Найти треугольник BAC
Ответ(ы):
Гость:
1. 80 градусов (внутренние накрест лежащие углы при двух параллельных и секущей равны; потом углы около биссектрисы равны; а затем сумма углов треугольника равна 180градусов)
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