Ваш друг живёт на 6 этаже и несёт 4 бита инф. сколько этажей в доме

Гость: Гость:

Правильный ответ в доме 16 этажей Все равно на каком этаже живет друг, главное. что это сообщение несет 4 бита информации. Один бит мы получаем когда выбираем 1 вариант из 2-х возможных (см. определение бита - сокращение неопределенности в два раза). Два бита. когда выбираем один вариант из 4-х, 3 бита - один из 8, 4 бита - один из 16. Т.е. друг живет в 16-тиэтажном доме.