Периметр треугольника 27,8 см. Одна из его сторон меньше другой на 3,5 см, но больше третьей на 2,7 см. Найдите длину большей из сторон
Математика
Периметр треугольника 27,8 см. Одна из его сторон меньше другой на 3,5 см, но больше третьей на 2,7 см. Найдите длину большей из сторон
Ответ(ы):
Гость:
1 сторона- × 2 сторона- ×+3,5 3 сторона -×-2,7 Р=27,8 ×+×-+3,5+×-2,7=27,8 3×=27 ×=27÷3 ×=9 см - 1 сторона 9+3,5=12,5 см- 2 сторона 9-2,7=6,3 см- 3 сторона
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Ответьте пожалуйста! помогите плиз!!! Дано AC параллельно BD;ABC равно 25 градусов BC-??иссектриса угол ABD Найти треугольник BAC