Периметр треугольника 27,8 см. Одна из его сторон меньше другой на 3,5 см, но больше третьей на 2,7 см. Найдите длину большей из сторон

Математика

Периметр треугольника 27,8 см. Одна из его сторон меньше другой на 3,5 см, но больше третьей на 2,7 см. Найдите длину большей из сторон

Автор: Гость