Равнобедренный прямоугольный треугольник ABC (угол С равен 90 ) перегнули по высоте CD таким образом, что плоскости ACD и BCD образовали прямой угол . Найдите углы ADB и ACB/ (c подробным решением и желательно с рисунком)

Геометрия

Равнобедренный прямоугольный треугольник ABC (угол С равен 90 ) перегнули по высоте CD таким образом, что плоскости ACD и BCD образовали прямой угол . Найдите углы ADB и ACB/ (c подробным решением и желательно с рисунком)

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