Таня и даша прыгали на одной ноге. Таня пропрыгала 7м 5см, а даша 78дм. Кто из девочек выиграл соревнование?

Математика

Таня и даша прыгали на одной ноге. Таня пропрыгала 7м 5см, а даша 78дм. Кто из девочек выиграл соревнование?

Автор: Гость