Таня и даша прыгали на одной ноге. Таня пропрыгала 7м 5см, а даша 78дм. Кто из девочек выиграл соревнование?
Математика
Таня и даша прыгали на одной ноге. Таня пропрыгала 7м 5см, а даша 78дм. Кто из девочек выиграл соревнование?
Ответ(ы):
Гость:
Даша так как 78 дм = 7 метров 80 см
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