Як діти грали в хокей

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Хоккей — это отличное средство, которое воспитывает в ребенке мужество и командный дух. И если вы отдаете в спорт ребенка, который и вовсе не проявляет себя профессионалом, то с такими качествами он легко сможет войти в команду и быстро свыкнуться с ее образом жизни.Хоккей является полезным для детей по многим характерным качествам. Благодаря данной игре почти не замечено простудных заболеваний у тех детей, кто занимается этим видом спорта. И то, что ребенок практически большую часть своего времени проводит на льду, способствует тому, что никакие аллергически-астматические болезни его не затронут. Благодаря занятиям хоккеем у многих ребят развивается превосходная реакция и координация в движениях. Хоккей закаляет волю ребенка, делает его более организованным и дисциплинированным.Еще одним положительным качеством в хоккее можно выделить коньки, благодаря которым сколиоз и плоскостопие обходят стороной вашего ребенка. И даже врачи настоятельно рекомендуют катание на льду детям, у которых выявлен диагноз церебрального паралича. Здесь потребуется помощь родителей.Многих родителей интересует вопрос о необходимости занятий хоккеем. Здесь важно опираться на то, чтобы ваш ребенок сам хотел заниматься хоккеем. Если ему придется не по душе данный вид спорта, то в дальнейшем ему будет очень сложно обучаться игре, а порой и просто невозможно. Совсем по-другому обстоят дела, если ребенок боится играть. Это может быть связано с боязнью становиться на коньки. Тут все зависит от самой работы тренера. Главное чтобы он умел находить правильный подход к ребенку.Первые занятия связаны с обучением ходьбы на коньках. Зачастую юные новички ходят по льду, придерживаясь за специальные санки. В ходе таких занятий, ребенок постепенно осваивается на льду, и со временем начинает самостоятельно кататься. Главным параметром правильной игры является правильная осанка и правильно пристегнутые коньки. А чтобы ваш малыш меньше боялся упасть на льду, можно приобрести различный защитный инвентарь.Главным в обучении хоккею каждого юного игрока является слежение за дисциплиной команды, потому что именно от нее зависит успех в игре.