Что означает французское слово " большой " , " старший".

История
Что означает французское слово " большой " , " старший".
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Управляющие дворца при французских королях назывались мажордомами, произошло от слов major domus старший по дому, двору, где слово major-майор  о значает старший, большой 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста. Определите площадь каждой из четырех ножек стола, если оказываемое давление равно 50кПа, а масса стола равна 2кг
Ответить
Математика
8 пряников раздали детям по 2 пряника каждому. сколько детей получили пряники?
Ответить
Українська мова
Як діти грали в хокей
Ответить
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите исправить ошибки
Ответить
Геометрия
Равнобедренный прямоугольный треугольник ABC (угол С равен 90 ) перегнули по высоте CD таким образом, что плоскости ACD и BCD образовали прямой уго...
Ответить