Что означает французское слово " большой " , " старший".
История
Что означает французское слово " большой " , " старший".
Ответ(ы):
Гость:
Управляющие дворца при французских королях назывались мажордомами, произошло от слов major domus старший по дому, двору, где слово major-майор о значает старший, большой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста. Определите площадь каждой из четырех ножек стола, если оказываемое давление равно 50кПа, а масса стола равна 2кг
Українська мова
Қазақ тiлi