Помогите пожалуйста. Определите площадь каждой из четырех ножек стола, если оказываемое давление равно 50кПа, а масса стола равна 2кг

Физика

Помогите пожалуйста. Определите площадь каждой из четырех ножек стола, если оказываемое давление равно 50кПа, а масса стола равна 2кг

Автор: Гость