Помогите пожалуйста. Определите площадь каждой из четырех ножек стола, если оказываемое давление равно 50кПа, а масса стола равна 2кг

Физика
Помогите пожалуйста. Определите площадь каждой из четырех ножек стола, если оказываемое давление равно 50кПа, а масса стола равна 2кг
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Ответ(ы):
Гость:
P=mg/4S S=mg/4P S=0.0001 м^2=1 см^2
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