Найди ряд, в котором все слова- это имена существительные 3- го склонения. 1) радость, словарь, рожь 2) медаль, страна , помощь 3) шинель, ночь, жизнь 4) фонарь, сирень, дочь

Русский язык

Найди ряд, в котором все слова- это имена существительные 3- го склонения. 1) радость, словарь, рожь 2) медаль, страна , помощь 3) шинель, ночь, жизнь 4) фонарь, сирень, дочь

Автор: Гость