Найди ряд, в котором все слова- это имена существительные 3- го склонения. 1) радость, словарь, рожь 2) медаль, страна , помощь 3) шинель, ночь, жизнь 4) фонарь, сирень, дочь
Русский язык
Найди ряд, в котором все слова- это имена существительные 3- го склонения. 1) радость, словарь, рожь 2) медаль, страна , помощь 3) шинель, ночь, жизнь 4) фонарь, сирень, дочь
Ответ(ы):
Гость:
ТРЕТИЙ РЯД . ЗДЕСЬ ВСЕ СЛОВА ЖЕНСКОГО РОДА ,ТРЕТЬЕГО СКЛОНЕНИЯ)
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