Найдите отношение отрезков АВ и СD,если их длины равны соответственно 15см и 20 см.Изменится ли это отношение,если длины отрезков выразить в миллиметрах?

Геометрия

Найдите отношение отрезков АВ и СD,если их длины равны соответственно 15см и 20 см.Изменится ли это отношение,если длины отрезков выразить в миллиметрах?

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