Найдите отношение отрезков АВ и СD,если их длины равны соответственно 15см и 20 см.Изменится ли это отношение,если длины отрезков выразить в миллиметрах?
Геометрия
Найдите отношение отрезков АВ и СD,если их длины равны соответственно 15см и 20 см.Изменится ли это отношение,если длины отрезков выразить в миллиметрах?
Ответ(ы):
Гость:
15:20=3/4 150мм:200мм=3/4 ответ: нет
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