Скорость грузовика составила 5\4 скорости легковой автомашины. Найдите скорость л??гковой автомашины, если скорость грузовика на 22 км\ч меньше скорости легковой автомашины.

Математика

Скорость грузовика составила 5\4 скорости легковой автомашины. Найдите скорость л??гковой автомашины, если скорость грузовика на 22 км\ч меньше скорости легковой автомашины.

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