Скорость грузовика составила 5\4 скорости легковой автомашины. Найдите скорость л??гковой автомашины, если скорость грузовика на 22 км\ч меньше скорости легковой автомашины.

Математика
Скорость грузовика составила 5\4 скорости легковой автомашины. Найдите скорость л??гковой автомашины, если скорость грузовика на 22 км\ч меньше скорости легковой автомашины.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть скорость легковой = х, тогда скорость грузовика 57х, и это равно х-22.СоСтавим уравнение 57х=х-22 22=х-57 х 22=27х х=22:2*7=77( км/ч) скорость легковой машины
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