Помогите решить задачу (по действиям): Шерлок Холмс пустился вдогонку за преступн??ком в 7 часов утра. Сможет ли он догнать преступника к 2 часам дня, если скорость Шерлока Холмса 8 км в час, а скорость преступника 6 км в час а...

Математика
Помогите решить задачу (по действиям): Шерлок Холмс пустился вдогонку за преступн??ком в 7 часов утра. Сможет ли он догнать преступника к 2 часам дня, если скорость Шерлока Холмса 8 км в час, а скорость преступника 6 км в час а первоначальное расстояние между ними 12 км в час?
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