Пустого бочонка 2 кг .в него входит 8 кг меда .найди массу 7 таких бочонков наполненных медом. реши задачу двумя способами
Математика
Пустого бочонка 2 кг .в него входит 8 кг меда .найди массу 7 таких бочонков наполненных медом. реши задачу двумя способами
Ответ(ы):
Гость:
2+8=10(кг)-заполненное и пустое 10*7=70(кг)7 бочонков заполнено ответ 70 кг бочонков заполнено
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