Составьте правильно предложение) What, does, this, class, time, start.
Английский язык
Составьте правильно предложение) What, does, this, class, time, start.
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Гость:
Это вопросительное предложение. What time does this class start?
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