Уменьшите 5,3 на 2/9 1)5,1 2)1цел 4/9 3)5 ЦЕЛ 47/90 4)5 цел 7/90
Математика
Уменьшите 5,3 на 2/9 1)5,1 2)1цел 4/9 3)5 ЦЕЛ 47/90 4)5 цел 7/90
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