Разобрать слова по составу радоваться, вокруг,ошибаются,горошинка, снежинка
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Разобрать слова по составу радоваться, вокруг,ошибаются,горошинка, снежинка
Ответ(ы):
Гость:
Рад ов а ть ся Ть это окончание Рад корень всё остальное суффиксы Во круг Ошиб а ють ся Ють окончание Ся и а суффиксы Горош ин к а
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