Объясните на каком основании , ответственность за некоторые преступления наступают с 14 лет ?

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Одной из целей наказания является исправление, перевоспитание преступника. Но невозможно повлиять на человека, не способного отдавать отчет в своих действиях, не понимающего, почему недопустимо совершать те или иные деяния. Такой человек не поймет, за что он подвергается наказанию. Ввиду того что человек, не достигший определенного возраста: 1. не осознает значения своих действий и не может руководить ими; 2. понимает, что некоторые поступки совершать нельзя, но не осознает их социальной значимости, то, насколько они опасны для общества; 3. в случае уголовного наказания не сможет понять его суть и назначение; 4. в уголовном праве РФ установлен минимальный возраст уголовной ответственности. За некоторые преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет. При составлении перечня таких преступлений учитывались способность подростка понимать значимость своих поступков и распространенность конкретных видов преступлений в данном возрасте. Это убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, разбой, грабеж, кража, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, заведомо ложное сообщение об акте терроризма и др. За все остальные преступления уголовная ответственность наступает с 16 лет.