А) 8/9 умножить 3/5 Б)9/2 умножить 2/9 В)8/21 умножить 7/10 Г)8/15 умножить 25/28 Д)2/15 умножить 5/22
Математика
А) 8/9 умножить 3/5 Б)9/2 умножить 2/9 В)8/21 умножить 7/10 Г)8/15 умножить 25/28 Д)2/15 умножить 5/22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/9×3/5=8/15 9/2×2/9=1 8/21×7/10=4/15 8/15×25/28=10/21 2/15×5/22=1/33
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