На якій глибині тиск у мастилі становить 8кПа?
Физика
На якій глибині тиск у мастилі становить 8кПа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача в 2 действия P=Ро*g*h; Из формулы следует что h=P/Ро*g Ро масла = 900 кг на м3 g=9.8 м/c^2 8 кПа=8000 Па h=0,91
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