Напишите уравнения реакций. ПОМОГИТЕ ЗАПУТАЛАСЬ!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! 1) Mn2O7+KOH 2) Al(OH)3+HCL 3) CL2O+NaOH

Гость: Гость:

1) Mn2O7 + 2KOH ---> 2KMnO4 + H2O 2) Al(OH)3 + 3HCl ---> AlCl3 + 3H2O 3) Сl2O + 2NaOH ---> 2NaClO + H2O Спокойно оцените ситуацию, и Вы не запутаетесь: в 1 и 3 реакциях щелочь реагирует с кислотным оксидом. Значит, должна образоваться соль и вода. Чтобы понять, чего это за кислота соответствует кислотному оксиду - напишите ее очень условную формулу из 3-х элементов, например: H Mn O . Над элементами поставьте степени окисления согласно кислотному оксиду Mn2O7. Тогда у вас получится над водородом +1, над марганцем +7, над кислородом -2. В сумме +1 и +7 дают +8. А и у кислорода -2. Но алгебраическая сумма зарядов должна быть равна нулю, мы это знаем, поэтому нужно -2 умножить на 4, чтобы +8-8=0. Соответственно, должно быть 4 кислорода, искомая кислота - HMnO4. Соль - перманганат калия. Также и со второй. А во второй реакции обычное взаимодействие основания с кислотой по правилу - образуется соль + вода