На неподвижном горизонтальном столе лежит однородный куб.Его убирают и вместо ег?? кладут другой куб сделанный из материала с вдвое большей плотностью и с ребром втрое большей длины. Во сколько раз увеличится давление , оказыв...
Физика
На неподвижном горизонтальном столе лежит однородный куб.Его убирают и вместо ег?? кладут другой куб сделанный из материала с вдвое большей плотностью и с ребром втрое большей длины. Во сколько раз увеличится давление , оказываемое кубом на стол. Помогите плиз!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем увеличился в 3³ = 27 раз масса увеличилась в 27*2= 54 раза площадь основания увеличилась в 3² = 9 раз давление увеличилось в 54/9 = 6 раз
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