На неподвижном горизонтальном столе лежит однородный куб.Его убирают и вместо ег?? кладут другой куб сделанный из материала с вдвое большей плотностью и с ребром втрое большей длины. Во сколько раз увеличится давление , оказыв...

Физика

На неподвижном горизонтальном столе лежит однородный куб.Его убирают и вместо ег?? кладут другой куб сделанный из материала с вдвое большей плотностью и с ребром втрое большей длины. Во сколько раз увеличится давление , оказываемое кубом на стол. Помогите плиз!!!!!!

Автор: Гость