Объясните постановку запятых в предложениях+в каждом предложение найдите и выпишите грамматические основы: 1)в луга,вперёд и в стороны,словно щупальца, побрели дозорные. 2)косой дождь ,гонимый сильным ветром,лил как из ведра. ...

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Объясните постановку запятых в предложениях+в каждом предложение найдите и выпишите грамматические основы: 1)в луга,вперёд и в стороны,словно щупальца, побрели дозорные. 2)косой дождь ,гонимый сильным ветром,лил как из ведра. 3)такие поэты,как Лермонтов,бывают строже к самим себе,нежели самые строгие и взыскательные их критики. 4)как добрый человек ,он [Левин] больше любил, чем не любил людей. 5)пишу это как читатель, имеющий определённый вкус. 6)в темноте,в глубине сада сказочная картина :точно в уголке ада,пылает около шалаша багровое пламя окруженное мраком.

Автор: Гость