Какие матные слова можно написать в тексте который нужно сдать в школе??

Литература
Какие матные слова можно написать в тексте который нужно сдать в школе??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никаких, матные слова - это нецензурная речь, ненормативная лексика
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