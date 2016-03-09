Напишите пожалуйста программу на Паскале для вычисления выражения y=x^19

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Напишите пожалуйста программу на Паскале для вычисления выражения y=x^19
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) begin   var p:Biginteger:=1;   var x:=ReadInteger('Введите число');   for var i:=1 to 19 do p:=p*x;   Println(x,' в 19-ой степени =',p); end. Тестовый прогон программы: Введите число 999999 999999  в 19-ой степени = 999981000170999031003875988372027131949612075581907622092377924418050387972868011627996124000968999829000018999999
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