Напишите пожалуйста программу на Паскале для вычисления выражения y=x^19

Гость: Гость:

//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) begin var p:Biginteger:=1; var x:=ReadInteger('Введите число'); for var i:=1 to 19 do p:=p*x; Println(x,' в 19-ой степени =',p); end. Тестовый прогон программы: Введите число 999999 999999 в 19-ой степени = 999981000170999031003875988372027131949612075581907622092377924418050387972868011627996124000968999829000018999999