Спростити вираз і знайти його значення: 1,5(-2,4a+3,8b)-1,6(2,5a-b),якщо a=2,b=-3

Математика
Спростити вираз і знайти його значення: 1,5(-2,4a+3,8b)-1,6(2,5a-b),якщо a=2,b=-3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5(-2,4a+3,8b)-1,6(2,5a-b)=-3,6a+5,7b-(4a-1,6b)=-3,6a+5,7b-4a+1,6b=-7,6a+7,3b Якщо а=2, b=-3, то  -7,6*2+7,3*(-3)=-15,2+(-21,9)=-37,1
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