Тип листьев у лука.....

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Строение лука немного отличается от привычных нам растений. Четкого подразделения на стебель и листья, стебель и корневище у него нет. Нижние части листьев представляют собой трубчатые влагалища, из которых формируются ложные стебли. основания ложных стеблей утолщаются и образуют луковицу. В середине луковицы находится точка роста или почка.Корни лукаКорни лука очень слабые, похожие на струны. Они мало ветвятся и имеют небольшое количество корневых волосков. Очень быстро высыхают на воздухе. Новые корни появляются в процессе роста по периферии донца. Корни лука проникают на глубину до 50 см, большая их часть находится в поверхностном слое почвы. Для хорошего роста им требуется короткий световой день и температура +5-10 градусов, а также воздух, поэтому лук очень отзывчив на рыхление. В стороны корни распространяются до 30см. Употреблять в пищу корни лука нельзя. Многолетние луки часто имеют корневище. Это не корень, а видоизмененный стебель, находящийся в почве. На корневище находятся почки, дающие начало новым побегам. Стебель лука Стебель лука сильно укорочен и называется донцем. Из донца растут листья, перья, формируются чешуи луковицы. На донце также находятся зачатки листьев - почки или точки роста. Они располагаются на донце по спирали в процессе вегетации. Из каждой почки может образоваться луковица или цветонос с соцветиями. Зеленые листья высыхая в средней части образуют ложный стебель. Он поддерживается молодыми зелеными листьями нарастающими изнутри. Листья лука Листья лука бывают трубчатыми или дудчатыми, полыми внутри или плоскими, различной формы и величины. Например, у лука репчатого лист дудчатый, у чеснока — плоский линейный. Чем больше листьев, тем больше луковица. Первый лист у всех луков дудчатый, полый внутри. Листья лука образуются из почки поочередно. По мере роста основания листьев утолщаются и превращаются в мясистые чешуи. Средняя часть листьев в ложный стебель, который осенью высыхает и превращается в шейку. Если шейка луковицы стала тонкой и сухой, значит луковица созрела. Наружные листья луковицы высыхают и превращаются в оболочку луковицы. Луковица лукаЛуковица лука состоит из донца и сильно утолщенных оснований листьев, называемых чешуей. В пазухах чешуй находятся зачатки. Из каждого зачатка вырастают листья, а затем цветочная стрелка. Зачатковость луковицы является сортовым признаком. Наружные оболочки луковицы у разных луков разные - толстые, тонкие, сетчатые, кожистые, пленчатые и т. д. Окраска их также очень разнообразна — белая, серая, коричневая, темно-красная, фиолетовая, желтая. Строение лука и его луковицы зависит от вида лука.Луковицы бывают настоящие и ложные. Настоящие имеют закрытые чешуи, а ложные - нет. Луковицы лука бывают сборными, как у чеснока. Некоторые виды лука образуют только ложные луковицы, без шейки, удлиненной формы. Бывает, что но донце образуются луковички - детки. Цветочная стрелка лукаЦветочная стрелка лука бывает до 1м и более. В середине стрелка обычно расширяется и на конце вновь сужается. Вздутие на цветочных стрелках лука способствует повышению устойчивости цветоносов к полеганию. На конце стрелки находится соцветие - шаровидный простой многоцветковый зонтик. Форма и число цветков в зонтике зависит от вида растения. Диаметр соцветия — от 5 до 15 см. Длительность цветения отдельных цветков в средней полосе — 5-7 дней. В общей сложности соцветие лука цветет от 15 до 35 дней. Плод лука Плод лука - сухая трехгранная коробочка с 2-3 ( до 6) черными, твердыми семенами. Семена неправильной трехгранной формы, покрыты твердой морщинистой оболочкой. Их часто называют чернушкой. По биологическим особенностям семена луков можно разделить на три группы.1. Семена, не имеющие периода покоя. Они могут прорастать в любое время при температуре от +3 до +35 градусов. Это семена репчатого лука и лука - батуна.2. Семена, имеющие период покоя. Их высевают только под зиму.3. Семена с растянутым периодом прорастания. Виды луков с такими семенами хорошо приспособлены к выживанию в суровых условиях, т. к. если всходы одного срока прорастания погибают вследствие неблагоприятных условий, то вид выживает за счет всходов других сроков. Семена этой группы также сеют под зиму. Видов лука существует множество. Есть дикорастущие и выращиваемые на огороде. Но всех их обьеденяет сходство листьев, луковиц, соцветий. Ботаническое строение лука у разных видов одинаковое.