Спишите те слова, в которых есть разделительный ъ
Русский язык
Спишите те слова, в которых есть разделительный ъ
Ответ(ы) на вопрос:
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Съем, объем, объявление, предъюбилейный, подъём, разъединить. , подъезд, объятия, съёжился. Разделительный ъ показывает, что согласный звук не сливается с гласным.
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