Спишите те слова, в которых есть разделительный ъ

Русский язык
Спишите те слова, в которых есть разделительный ъ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Съем, объем, объявление, предъюбилейный, подъём, разъединить. , подъезд, объятия, съёжился. Разделительный ъ показывает, что согласный звук не сливается с гласным.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Спростити вираз і знайти його значення: 1,5(-2,4a+3,8b)-1,6(2,5a-b),якщо a=2,b=-3
Ответить
Биология
Тип листьев у лука.....
Ответить
Физика
На неподвижном горизонтальном столе лежит однородный куб.Его убирают и вместо ег?? кладут другой куб сделанный из материала с вдвое большей плотнос...
Ответить
Информатика
Напишите пожалуйста программу на Паскале для вычисления выражения y=x^19
Ответить
Русский язык
Объясните постановку запятых в предложениях+в каждом предложение найдите и выпишите грамматические основы: 1)в луга,вперёд и в стороны,словно щупал...
Ответить