В каждом ряду кинозала 30 мест на сеанс продано 942 билетов Сколько полных рядов в этих зале могут занять Зрители с билетами?
Математика
В каждом ряду кинозала 30 мест на сеанс продано 942 билетов Сколько полных рядов в этих зале могут занять Зрители с билетами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
942:30=31 целая (ост.12)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите уравнения реакций. ПОМОГИТЕ ЗАПУТАЛАСЬ!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! 1) Mn2O7+KOH 2) Al(OH)3+HCL 3) CL2O+NaOH
Русский язык
Математика
Биология