В каждом ряду кинозала 30 мест на сеанс продано 942 билетов Сколько полных рядов в этих зале могут занять Зрители с билетами?

Математика

В каждом ряду кинозала 30 мест на сеанс продано 942 билетов Сколько полных рядов в этих зале могут занять Зрители с билетами?

Автор: Гость