В каждом ряду кинозала 30 мест на сеанс продано 942 билетов Сколько полных рядов в этих зале могут занять Зрители с билетами?

Математика
В каждом ряду кинозала 30 мест на сеанс продано 942 билетов Сколько полных рядов в этих зале могут занять Зрители с билетами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
942:30=31 целая (ост.12) 
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