7.Помогите.............

Гость: Гость:

1)Мы не так устали и нам не надо отдыхать. 2)На улице не так тепло и без пальто идти нельзя. 3)В комнате не так темно и не надо включать свет. 4)Он знает слишком мало слов и он не может перевести этот текст. 5)Он слишком утомился и он не может сейчас выполнить письменное задание по математике.