7.Помогите.............
Русский язык
7.Помогите.............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Мы не так устали и нам не надо отдыхать. 2)На улице не так тепло и без пальто идти нельзя. 3)В комнате не так темно и не надо включать свет. 4)Он знает слишком мало слов и он не может перевести этот текст. 5)Он слишком утомился и он не может сейчас выполнить письменное задание по математике.
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