Объясните почему пишется в слове разною буква О
Русский язык
Объясните почему пишется в слове разною буква О
Ответ(ы):
Гость:
Правильно пишется «разною».Правописание других форм слова «разною»: разный, разного, разному, разным...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Укажите название остатка уксусной кислоты, которая образует после отщепления атома Гидрогена от карбоксильной группы.
История
Предводителем восстания холопов в начале 17 века был.. а) В. Ус б) И.Болотников в)С. Разин г)Хлопко Косолап
Математика
Математика