Объясните почему тут ставятся знаки препинания?! Пожалуйста

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Лейся,песня,пуще,лейся,песня,звяньше.Запятыми с двух сторон выделены обращения ПЕСНЯ.Между пуще и лейся запятая разъединяет простые предложения в составе сложного. Все равно не будет то,что было раньше.Запятая отделяет придаточное от главного предложения в составе сложного. За былую силу,гордость и осанку-запятая между однородными дополнениями ,связанными интонацией