Д 2. Какое из данных чисел принадлежит промежуток | ку | 1; Л 3) | 2) 4)
Математика
Д 2. Какое из данных чисел принадлежит промежуток | ку | 1; Л 3) | 2) 4)
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