Найти тангенс угла наклона касательной к графику функции f(x)=x^3+27 в точке пересечения этого графика с осью OX

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Найти тангенс угла наклона касательной к графику функции f(x)=x^3+27 в точке пересечения этого графика с осью OX
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Решение f`(x) = x³ + 27 Находим точку пересечения с осью абсцисс (y=0) x³ + 27 = 0 x³ = - 27  x₀ = - 3 Находим производную производную функции f '(x) = 3x² угловой коэффициент касательной равен: tg a =  f '(x₀)  = 3*(- 3)² = 27 Ответ: tg a  = 27
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