Найти тангенс угла наклона касательной к графику функции f(x)=x^3+27 в точке пересечения этого графика с осью OX

Алгебра

Найти тангенс угла наклона касательной к графику функции f(x)=x^3+27 в точке пересечения этого графика с осью OX

Автор: Гость