Найти тангенс угла наклона касательной к графику функции f(x)=x^3+27 в точке пересечения этого графика с осью OX
Алгебра
Найти тангенс угла наклона касательной к графику функции f(x)=x^3+27 в точке пересечения этого графика с осью OX
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение f`(x) = x³ + 27 Находим точку пересечения с осью абсцисс (y=0) x³ + 27 = 0 x³ = - 27 x₀ = - 3 Находим производную производную функции f '(x) = 3x² угловой коэффициент касательной равен: tg a = f '(x₀) = 3*(- 3)² = 27 Ответ: tg a = 27
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