Костёр и муравьи Я бросил в костёр гнилое брёвнышко, недосмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаяньи забегали, забегали поверху и корёжились, сгорая в пламени. Я зацепил ...

Русский язык

Костёр и муравьи Я бросил в костёр гнилое брёвнышко, недосмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаяньи забегали, забегали поверху и корёжились, сгорая в пламени. Я зацепил брёвнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались – бежали на песок, на сосновые иглы. Но странно: они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились и – какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине! – и были многие такие, кто опять взбегали на горящее брёвнышко, метались по нему и погибали там… вопросы :замени слово метался из 7 предложенич. 2.в 1 предложении найди слово которое соотвествует схеме,корень,суфикс,оканчание. випиши это слово и обозначь как часть речи. 3.выпиши из 4 предложения все существительные в той форме как и в предложении, укажи морфологические признаки одной из форм.

Автор: Гость