Объясните,почему в сложносочиненном предложении нет запятой перед И "Только год от года У ног его на площади Москвы Все больше собирается народа И все звучнее влажный шум листвы.
Русский язык
Объясните,почему в сложносочиненном предложении нет запятой перед И "Только год от года У ног его на площади Москвы Все больше собирается народа И все звучнее влажный шум листвы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что " Только год от года" является общим второстепенным членом Почитай
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