Объясните,почему в сложносочиненном предложении нет запятой перед И "Только год от года У ног его на площади Москвы Все больше собирается народа И все звучнее влажный шум листвы.

Русский язык

Объясните,почему в сложносочиненном предложении нет запятой перед И "Только год от года У ног его на площади Москвы Все больше собирается народа И все звучнее влажный шум листвы.

Автор: Гость