ЗАПИШИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ В ВИДЕ ТРЕХЧЛЕНА, ПОЛЬЗУЯСЬ НУЖНОЙ ФОРМУЛОЙ СМОТРИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЮБОЙ СПАМ БУДЕТ УДАЛЕН!
Алгебра
ЗАПИШИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ В ВИДЕ ТРЕХЧЛЕНА, ПОЛЬЗУЯСЬ НУЖНОЙ ФОРМУЛОЙ СМОТРИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЮБОЙ СПАМ БУДЕТ УДАЛЕН!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(t+u)²=t²+2tu+u² (m-n)²=m²-2mn+n² (p+1)²=p²+2p+1
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