Мне нужно сочинение на тему Моя семья У меня в семье мама Наталья папа Николай ст??рший брат Александр и я Елена. Мы наполовину немцы наполовину русские.если нежна информация я могу ответить на ваши вопросы. Прошу очень срочн...

Литература
Мне нужно сочинение на тему Моя семья У меня в семье мама Наталья папа Николай ст??рший брат Александр и я Елена. Мы наполовину немцы наполовину русские.если нежна информация я могу ответить на ваши вопросы. Прошу очень срочно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя семья состоит из четырех человек. Мои родители работают в ... . Моя семья меня очень любит. У меня самая лучшая семья!
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