Мне нужно сочинение на тему Моя семья У меня в семье мама Наталья папа Николай ст??рший брат Александр и я Елена. Мы наполовину немцы наполовину русские.если нежна информация я могу ответить на ваши вопросы. Прошу очень срочн...
Литература
Мне нужно сочинение на тему Моя семья У меня в семье мама Наталья папа Николай ст??рший брат Александр и я Елена. Мы наполовину немцы наполовину русские.если нежна информация я могу ответить на ваши вопросы. Прошу очень срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя семья состоит из четырех человек. Мои родители работают в ... . Моя семья меня очень любит. У меня самая лучшая семья!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Математика
Вопрос к кроссворду к слову деление,целое,десятичная дробь,числитель,знаменатель,циркуль,километр,круг