Мне нужно сочинение на тему Моя семья У меня в семье мама Наталья папа Николай ст??рший брат Александр и я Елена. Мы наполовину немцы наполовину русские.если нежна информация я могу ответить на ваши вопросы. Прошу очень срочн...

Литература

Мне нужно сочинение на тему Моя семья У меня в семье мама Наталья папа Николай ст??рший брат Александр и я Елена. Мы наполовину немцы наполовину русские.если нежна информация я могу ответить на ваши вопросы. Прошу очень срочно!!!!

Автор: Гость