ВЫПОЛНИТЕ ВОЗВЕДЕНИЕ В КВАДРАТ: СМОТРИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛЮБОЙ СПАМ БУДЕТ УДАЛЕН!

Алгебра
ВЫПОЛНИТЕ ВОЗВЕДЕНИЕ В КВАДРАТ: СМОТРИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛЮБОЙ СПАМ БУДЕТ УДАЛЕН!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x+3y)²=4x²+12xy+9y² (3a-2b)²=9a²-12ab+4b² (4n-3t)²=16n²-24nt+9t²
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