Напишите пожалуйста твёрдые и гласные согласные
Русский язык
Напишите пожалуйста твёрдые и гласные согласные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гласные-а о у э ы и Согласные- б в г д ж з л м н р(звонкие) п ф к т ш с х ц(глухие)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Геометрия
Треугольник. АВС ;угол С=90 градусов ВД биссектриса угла В угол ВДС =70 градусов найт?? угол САВ. Очень надо
Русский язык
Укажите предложение, в котором средством выразительности является гипербола. 1) ??ачались осенние ливни и бури, по ночам тополь скрипел, стонал, ...
Русский язык