Треугольник. АВС ;угол С=90 градусов ВД биссектриса угла В угол ВДС =70 градусов найт?? угол САВ. Очень надо
Геометрия
Треугольник. АВС ;угол С=90 градусов ВД биссектриса угла В угол ВДС =70 градусов найт?? угол САВ. Очень надо
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