Треугольник. АВС ;угол С=90 градусов ВД биссектриса угла В угол ВДС =70 градусов найт?? угол САВ. Очень надо

Геометрия

Треугольник. АВС ;угол С=90 градусов ВД биссектриса угла В угол ВДС =70 градусов найт?? угол САВ. Очень надо

Автор: Гость