Почему при разговоре с приятелем мы не испытываем чувство страха.СРОЧНО ПЛИЗ

Гость: Гость:

Многие люди, вступая в контакт с незнакомыми людьми (продавцом, кондуктором, консультантом и т.п.) испытывают дискомфорт. Однако при разговоре с приятелем или другом любой человек чувствует себя свободнее. Потому, что приятель уже знает его. Нет опасений, что он неправильно его поймёт. Если это близкий друг, с ним можно поделиться чем-то важным и быть уверенным, что оно не будет подвергнуто всеобщей огласке.