Почему при разговоре с приятелем мы не испытываем чувство страха.СРОЧНО ПЛИЗ
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Почему при разговоре с приятелем мы не испытываем чувство страха.СРОЧНО ПЛИЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие люди, вступая в контакт с незнакомыми людьми (продавцом, кондуктором, консультантом и т.п.) испытывают дискомфорт. Однако при разговоре с приятелем или другом любой человек чувствует себя свободнее. Потому, что приятель уже знает его. Нет опасений, что он неправильно его поймёт. Если это близкий друг, с ним можно поделиться чем-то важным и быть уверенным, что оно не будет подвергнуто всеобщей огласке.
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